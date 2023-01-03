الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الأرصاد تحذر: أمطار متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد غدًا

أمطار
أمطار

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة في أنحاء الجمهورية غدًا.

اضطراب الأحوال الجوية

وأكد محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الأمطار غدًا ستتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة، كما أنها ستمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد.

سقوط الأمطار 

 وأضاف في حديثه، أنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة لكنها ستكون أقل حدة من الأمطار التي سقطت اليوم بالإسكندرية والوجه البحري.

محمود شاهين الأرصاد الجوية سثوط الأمطار اضطراب الطقس امطار متفرقة

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