الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تعرض لقاحاتها المضادة لكورونا على الصين

كورونا
كورونا

قالت الولايات المتحدة الثلاثاء، إن شرط إبراز نتيجة اختبار سلبية بكوفيد-19 للمسافرين القادمين من الصين لا يستند سوى إلى العلم، بعد أن اشتكت بكين من الإجراءات التي اتخذتها عدد من الدول.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين، "هذا نهج يعتمد فقط وحصريًا على العلم".

أضاف برايس، أن الإجراءات تنطوي على "مخاوف بشأن الصحة العامة مبنية (على) ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في جمهورية الصين الشعبية ونقص بيانات التسلسل الجيني الوبائي والفيروسي الكافية والشفافة التي يتم الإبلاغ عنها من جمهورية الصين الشعبية".

وجدد برايس التأكيد على أن الولايات المتحدة مستعدة لتشارك لقاحاتها المضادة لكوفيد-19 مع الصين التي روّجت للقاحاتها كثيرًا في الخارج، لكنّ خبراء دوليين يقولون إنها أقلّ فعاليةً.

الولايات المتحدة الصين سلبية كوفيد-19 وزارة الخارجية

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