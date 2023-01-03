الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض يرفض اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للمسجد الأقصى

بن غفير
بن غفير

اعتبر البيت الأبيض، الثلاثاء، أن أي خطوة تغيّر الوضع القائم في المواقع المقدّسة في القدس ستكون "غير مقبولة" بعد زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى.

قالت الناطقة باسم الرئاسية الأمريكية كارين جان- بيار إن "الولايات المتحدة تؤيد بحزم الحفاظ على الوضع القائم مع احترام المواقع المقدّسة في القدس"، مضيفةً أن "أي خطوة أحادية الجانب تعرّض للخطر الوضع القائم هي غير مقبولة".

الجامعة العربية تدين اقتحام الأقصى

كان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد أدان بأشد العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى وتدنيسه لحرمة المسجد صباح اليوم، معتبرًا أن ذلك يعد استباحةً للحرم القدسي وعدوانًا على القبلة الأولى للمسلمين، ويمثل استفزازًا واستهتارًا بمشاعرهم الروحية بقرار من الحكومة الإسرائيلية وحماية من أجهزتها الأمنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن هذا الاقتحام السافر يأتي في سياق بدء تنفيذ حكومة  نتنياهو  لبرنامجها المتطرف وأجندتها الاستيطانية، بكل ما ينطوي عليه هذا البرنامج من احتمالات إشعال الموقف في القدس وبقية الأراضي المحتلة على نحو بالغ الخطورة.

ونقل المتحدث عن أبوالغيط تأكيده أن حكومة نتنياهو تتحمل المسئولية الكاملة عن اقتحام بن غفير وعن هذه الممارسات والمخططات اليمينية المتطرفة وتداعياتها على فلسطين والمنطقة بأسرها، وانعكاساتها على السلم العالمي، بما في ذلك ما تنطوي عليه من احتمالات إشعال حرب دينية.

وزير اسرائيلي يقتحم الأقصى

واقتحم وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال باحات المسجد صباح الثلاثاء وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير في البلدة القديمة بالقدس، وعلى أبواب المسجد.

وجاء الاقتحام بعد تغريدة له الأحد الماضي أعلن فيها عن نيته اقتحام باحات المسجد، حيث قال "الأقصى قضية مهمة، وكما قلت، أخطط للصعود إلى الحرم القدسي"، وتابع "سنحافظ على حرية الحركة للمسلمين والمسيحيين، لكن اليهود سيدخلون أيضًا الأقصى".

البيت الأبيض الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى الولايات المتحدة اقتحام الأقصي

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