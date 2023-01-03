الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

للشباب حتى 35 سنة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من 24 سنة، وحتى 35 سنة، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص، على أن يتم التعيين الفوري بعد المقابلات الشخصية.


وتتضمن فرص العمل المتاحة، سائق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه رخصة مهنية سارية، وأن يكون على علم بالميكانيكا الخاصة بالسيارة أو الأعطال، وعلى علم بالطرق والسفر. 


على أن تتم المقابلات يوم الخميس، الساعة 2 الظهر، وذلك بمقر الشركة بكورنيش النيل، برج الغاز، الدور التاسع.

تفاصيل توافر فرص عمل جديدة للشباب

وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 14 شركة قطاع خاص على مستوى 6 محافظات لشغل 1223 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها  خلال شهر  يناير 2023 الجاري.


وجاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن  نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة من خلال الإدارة العاملة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وأعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، وتعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 6 محافظات، هي "القاهرة، الجيزة، بورسعيد، أسيوط، الإسكندرية، والغربية"، وفي التخصصات الآتية، أخصائي تمويل، معلمين، خدمة عملاء، مسئول إئتمان، منسقة ميدانية، ملاحظ كهرباء، ملاحظ حراريات، مشرفين إنتاج، أفراد أمن، مشرفي مواقع، مشرفين استقبال، مندوبين توزيع، عمال مخازن وإنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

 

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

في نشرة التوظيف.. «القوى العاملة» تعلن عن 1223 فرصة عمل

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وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.

فرص عمل القطاع الخاص القوى العاملة سائق وزير القوى العاملة حسن شحاتة مديرية القوى العاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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