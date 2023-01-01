للشباب من الجنسين.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل للشباب حتى 30 سنة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر عدد من فرص العمل للشباب الذين تتراوح أعمارهم من 25 سنة، وحتى 30 سنة، وذلك بأحد مصانع القطاع الخاص، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.

تتضمن فرص العمل المتاحة بالمصنع، إخصائية موارد بشرية، سكرتيرة تنفيذية، ومحاسب رواتب.

على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصلا على مؤهل عال، بكالوريوس تجارة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر المصنع في أبوتيج، شارع محمد محمود باشا، أسيوط، أو الاتصال على 2481875، أو 2480872.

وكانت قد أعلنت وزارة القوى العاملة، عن تلقيها طلبات من 62 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة تؤكد وجود 4510 وظائف خالية في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريًا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغلها خلال شهرى ديسمبر 2022 الجاري، ويناير 2023.

وجاء في بيان عن الوزارة، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن الوزارة، تعلن عن فرص عمل جديدة متوفرة في 15 محافظة، هي: القاهرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، الدقهلية، دمياط، شمال سيناء، جنوب سيناء، قنا، أسيوط، سوهاج، المنوفية، الجيزة، السويس والإسكندرية، في التخصصات الآتية: مهندسين (كهرباء– ميكانيكا– زراعى)، مشرفين، مدير فرع، محاسبين، وبائعين، وعمال إنتاج، ومندوبي مبيعات، وسائقين، وكافة المهن الفنية، وأفراد أمن فى مواقع متميزة وفنادق خمس نجوم، وإخصائيي تمويل وقروض، وتمويل، ومدرسين، وموارد بشرية وكافة تخصصات وظائف الفندقة، وتخصصات أخرى.

فيما أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 137 فرصة عمل جديدة للشباب، بإحدى شركات القطاع الخاص، براتب يصل إلى 4000 جنيه.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، 120 مراقب أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وأن يتراوح عمره من 21 سنة، وحتى 50 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنتين، براتب 3000 جنيه. بمواقع عمل في التجمع الخامس، الإسماعيلية، الإسكندرية، قنا، وأسيوط.