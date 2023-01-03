حماقى والهضبة وخيرت.. خريطة حفلات نجوم الغناء والموسيقى خلال يناير

يستعد عدد كبير من نجوم الطرب والموسيقى لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال شهر يناير الجاري وذلك مع مطلع العام الجديد 2023 وذلك بمصر وخارجها في عدد من الدول العربية.

ويرصد “الدستور” في التقرير التالي، خريطة حفلات شهر يناير الجاري

حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية

يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفلتين دفعة واحدة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وذلك يومي 17 و18 من شهر يناير الحالي، ويقدم فيها خيرت مجموعة متنوعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية.

ومن المقرر أن يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت، خلال الحفل لجمهوره، العديد من المقطوعات الموسيقية التي يعشقها الجمهور، من بينها: "هي دي الحياة، وفي هويد الليل، ورابسودية عربية، وفيها حاجة حلوة، وإمتى الزمان يسمح يا جميل، وأندلسية، وإعدام ميت، والخواجة عبدالقادر، وجيران الهنا، والنوم في العسل، وصابر يا عم صابر، ومافيا، وعارفة، وعم أحمد، والبخيل وأنا، و100 سنة سينما"، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.

حفلتا عمرو دياب بعمان

يحيي النجم عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا بالعاصمة العمانية مسقط يوم 20 يناير الجاري، وذلك بعد غياب طويل عن آخر حفل أحياه هناك، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من أغنياته الجديدة والقديمة، التي حققت نجاحا واسعا.

ومن المقرر أن يقدم الهضبة، خلال الحفل، عددًا من أغانيه الجديدة والتي طرحها مؤخرًا مثل "وزير السعادة" و"زمن المجاملة" و"ناس حلوة"، و"ب وح وب وك"، إضافة إلى عدد من أغانيه المختلفة التي يتفاعل معها الجمهور: "رايقة، إنت الحظ، يا أنا يا لأ، قمرين، تملي معاك، وياه" وغيرها من الأغاني التي يرددها معه الجمهور طوال الحفل.

حفل محمد حماقي بالسعودية

يحيى النجم محمد حماقى حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل الموافق 6 يناير فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويقدم حماقي، خلال الحفل، باقة مميزة من أجمل أغنياته، أبرزها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، و"لا ملامة"، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور.

حفلتا هشام خرما بالقاهرة والإسكندرية

يستعد الموسيقار هشام خرما لإحياء حفلين موسيقيين خلال الفترة المقبلة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية يفتتح بهما حفلاته في عام 2023.

ومن المقرر أن يقام حفل هشام خرما الأول، يوم الخميس المقبل 5 يناير، وذلك على خشبة مسرح الجمهورية بالقاهرة، فيما يحيي الحفل الثاني في يوم 8 يناير الجاري وذلك على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

وطرحت دار الأوبرا المصرية، تذاكر حفل هشام خرما للجمهور على ثلاث فئات وجاء سعر الفئة الأولى بمبلغ 310 جنيهات، والفئة الثانية بمبلغ 260 جنيهًا مصريًا، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 210 جنيهات.

ووضعت دار الأوبرا عددًا من الشروط والتعليمات للجمهور لحضور حفل الموسيقار هشام خرما وجاءت كالتالي:

تفتح أبواب المسرح لدخول الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً.

ينطلق العرض في تمام الساعة الثامنة مساءً.

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء «البدلة كاملة جاكيت وكرافتة».

غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتسلم تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

حفلتا يحيى خليل بالقاهرة والإسكندرية

يستعد أسطورة الجاز المصرى العالمى، يحيى خليل لتقديم حفلين متتاليين يفتتح بهما العام الجديد 2023، أولهما فى الثامنة مساء الخميس 12 يناير، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، والثانى مساء الجمعة 20 يناير على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

يقدم "خليل" في حفله عددا من أعماله الخاصة، إلى جانب نخبة من مؤلفات عظماء الموسيقى العربية منهم: محمد عبدالوهاب، بليغ حمدي، كمال الطويل ويشاركه مجموعة من أهم العازفين فى مصر هم محمد علي (كمان)، محسن علام (أكورديون)، محمد السواح (ترومبت) والمغنية الفرنسية ديجايما التي تؤدى مختارات من أعمال الجاز العالمية.