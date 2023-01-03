الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل ريال مدريد أمام كاسيرينو في كأس ملك إسبانيا.. هازارد في الهجوم

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة كاسيرينو، في دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم موسم 2022-2023

موعد مباراة ريال مدريد وكاسيرينو في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وكاسيرينو في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الأمير فيليب معقل فريق كاسيرينو.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وكاسيرينو في كأس ملك إسبانيا على شبكة قنوات SSC السعودية.

تشكيل ريال مدريد أمام كاسيرينو في كأس ملك إسبانيا

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام كاسيرينو في كأس ملك إسبانيا، فشهد الاعتماد على عناصر أغلبها من البدلاء، فيما يقود الثلاثي ماركو أسينسيو وإيدين هازارد ورودريجو جويس خط الهجوم، فيما يحرس الأوكراني أندريه لونين المرمى.

وشهدت قائمة ريال مدريد استبعاد عدد كبير من العناصر الأساسية على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي فينيسيوس جونيور والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام كاسيرينو في كأس ملك إسبانيا كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريازولا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - إيدين هازارد - رودريجو جويس

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل مواصلة مشواره في بطولة كأس الملك والدخول للمراحل المتقدمة للمنافسة على لقب البطولة الغائبة عن خزائنه منذ عام 2014، فيما يتطلع فريق كاسيرينو إلى تحقيق المفاجأة وإقصاء ريال مدريد من البطولة، مستغلًا اعتماد الفريق الملكي على عناصره الشابة في التشكيل.

ريال مدريد ودع النسخة الماضية من بطولة كأس الملك من الدور ربع النهائي أمام فريق أتلتيك بلباو بالهزيمة بهدف دون رد.

ريال مدريد وكاسيرينو كاس ملك اسبانيا ريال مدريد كاسيرينو هازارد

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