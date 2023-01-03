بالأرقام.. من هو عبد العزيز يعقوبو المرشح للانتقال إلى الأهلي؟

من هو عبد العزيز يعقوبو المرشح للانتقال للنادي الأهلي يعتبر هو السؤال الأكثر بحثا عبر محرك "جوجل" العالمي، بعد أن أفادت تقارير عن انتقال اللاعب الغاني عبد العزيز يعقوب إلى صفوف المارد الأحمر، وإتمام القلعة الحمراء للصفقة ضمن انتقالات يناير الشتوية، و خلال هذا التقرير نقدم لكم إجابة عن تساؤل من هو عبد العزيز يعقوبو.

من هو عبد العزيز يعقوبو المرشح للانتقال للنادي الأهلي؟

ولد اللاعب عبد العزيز يعقوبو في العاشر من شهر نوفمبر لعام 1998 وهو يحمل الجنسية الغانية، وهو يبلغ من العمر 24 عاما، ويلعب في مركز المهاجم الصريح (راس حربه).

وكان يلعب الوافد الجديد للقلعة الحمراء في الدوري البرتغالي ضمن صفوف نادي فيزيلا، حيث انتقل من اكاديمية تشاريتي ستار الغانية إلى أوروبا وخاض العديد من المباريات وحقق أرقاما جيدة خلال مسيرته واليكم أرقام يعقوبو مع الأندية

خاض يعقولو مع نادي ريو آفي 54 مباراة استطاع أن يحرز فيهم 23 هدفًا.

كما أحرز 15 هدفًا من 34 مباراة خاضها مع نادي استوريل برايا.

كما سجل 11 هدفًا من 28 مباراة خاضها مع فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي.

وخاض الغاني يعقوبو خلال مسيرته 120 مباراة حتى الآن في استطاع أن يسجل خلالها 50 هدفا.

صفقة يعقوبو للانضمام للأهلي

كما أفادت التقارير بقرب إتمام صفقة يعقوب للانضمام للنادي الاهلي وانه يتجه إلى مطار القاهرة الدولي لتوقيع العقود أما تفاصيل عقد يعقوبو مع النادي الأهلي فهي على النحو التالي.

من المفترض أن يوقع يعقوبو على عقد لمدة 4 مواسم ونصف مع القلعة الحمراء وتبلغ قيمة الصفقة اثنين ونصف مليون يورو.

ويسعى النادي الأهلي إلى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الانتقالات الشتوية الحالية، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، وبطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة التي ظهر جليا خلال مباريات الدوري المصري، ما دفع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي إلى المطالبة ببعض الصفقات التي تعوض فريق الكرة بالنادي الأهلي عن فترة التخبط الذي شهدها مؤخرا وفتح صفحة جديدة من الانتصارات وحصد البطولات.