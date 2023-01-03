الأهلى يضع الرتوش الأخيرة مع رايو أفى البرتغالى لضم يعقوبو

كشف مصدر مسئول بأروقة القلعة الحمراء النقاب عن اقتراب عبدالعزيز يعقوبو عزيز مهاجم رايو أفي البرتغالي لضمه خلال الميركاتو الشتوي في يناير.

وأكد المصدر في تصريحات، لـ«الدستور»، أن الأهلي أنهى كافة التفاصيل الخاصة باللاعب يعقوبو ومدة العقد والمقابل المادي بعد ترحيب من اللاعب صاحب الـ 24 عامًا بالانضمام للقلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن مسئولي نادي ريو أفي البرتغالي رحبوا بشكل مبدئي برحيل يعقوبو لصفوف الأهلي خلال انتقالات يناير، ولكن المفاوضات لم تنته بشكل نهائي حتى الآن، حيث يتفاوض الناديان على بعض الرتوش الأخيرة قبل إتمام الاتفاق بشكل نهائي ورسمي.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي حسم كافة التفاصيل بشأن المهاجم الجديد على مستوى الطلبات الشخصية للاعب إلى جانب إدارة ناديه، ويتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة التي يجري الانتهاء منها قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي.

وتابع المصدر أن التفاوض مع عبدالعزيز يعقوبو جاء بعد أن تم ترشيحه وعرضه على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ووافق على ضم المهاجم لحل ازمة الهجوم في صفوف الفريق.