جورجينا برفقة الأولاد.. رونالدو يصل «مرسول بارك» لتقديمه لجمهور النصر السعودي

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منذ قليل، إلى ستاد مرسول بالعاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا لتقديمه لاعبًا جديدًا للنصر السعودي.

رونالدو سيتم تقديمه لاعبًا جديدًا لنادي النصر أمام حضور جماهيري يزيد عن 30 ألف متفرج على ستاد مرسول بارك.

كما وصلت جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو إلى ملعب مرسول بارك رفقة أبناء اللاعب البرتغالي.

وتعاقد النصر السعودي مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة تاريخية، في عقد ممتد إلى موسمين ونصف الموسم.

واجتاز كريستيانو رونالدو الفحص الطبي بنجاح في أحد المراكز الطبية بالرياض، تمهيدًا لتقديمه لاعبًا رسميًا للنصر.

ونشر رونالدو صورة عبر خاصية "Story" على حسابه عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام"، أثناء خضوعه للفحص الطبي، معلقًا: "الفحص الطبي تم".

ومن المنتظر أن يطلب نادي النصر البطاقة الدولية لرونالدو من أجل السماح له بالمشاركة في المباريات المقبلة.

ووصل رونالدو إلى العاصمة السعودية الرياض، مساء أمس، على متن طائرة خاصة رفقة عائلته استعدادًا للتقديم والانضمام لناديه الجديد.

طائرة رونالدو الخاصة هبطت في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث رافقه عائلته على رأسهم صديقته جورجينا رودريجيز، إضافة لطاقم من محاميه ووكلائه.

ومن المقرر أن يلقي رونالدو كلمة قصيرة أثناء الحفل للحاضرين في الملعب، على أن تكون مدة الحفل قصيرة وفقًا للاتفاق الذي تم بين إدارة النادي ورودي جارسيا، المدير الفني للفريق.

وطرح نادي النصر تذاكر حفل تقديم رونالدو للجماهير، وبلغت قيمة التذكرة الواحدة 15 ريالًا سعوديًا، وأكد أن العائد من التذاكر سيعود لمنصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد مطلع الموسم الماضي، قبل أن يدخل في أزمات مع إدارة النادي وإريك تين هاج، المدير الفني للفريق منذ بداية الموسم الجاري، انتهت بفسخ تعاقده بعد انطلاق بطولة كأس العالم، قطر 2022، بأيام قليلة، ثم انتقل لنادي النصر بعدما تم عرض خدماته على أكثر من نادٍ في أوروبا.