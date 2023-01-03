بحضور إنفانتينو ورئيس البرازيل.. انطلاق موكب بيليه فى شوارع البرازيل

انطلقت مراسم نقل جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه عبر مدينة سانتوس الساحلية مع انطلاق موكب جنازته اليوم الثلاثاء.

وتم وضع نعش بيليه على سقف سيارة إطفاء رفقة عدد من سيارات الشرطة.

واصطف العديد من الأشخاص على جانبي الطريق ولوحوا بأعلام نادي سانتوس، الذي توهج بيليه بين صفوفه، ومر الموكب بمنزل والدة الجوهرة السوداء دونا سيليست، التي بلغت 100 عام مؤخرا.

وشارك الرئيس البرازيلي الجديد لويز إيناسيو لولا دا سيلفا وأكثر من 150 ألف من المشيعين في إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على نعش بيليه. وحضر لولا اليوم مراسم تشييع جثمان بيليه في الاستاد الخاص بنادي سانتوس، وودع اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 3 مرات، والذي جرى نقل جثمانه لملعب سانتوس أمس الإثنين.

واحتضن الرئيس البرازيلي إيدينيو نجل بيليه وأرملته مارسيا اوكي، وشارك في الصلاة مع أقارب النجم الراحل وأصدقائه، حول النعش، وتولى لولا رئاسة البرازيل أمس الأول الأحد في ولاية ثانية بعد أن شغل المنصب ذاته بين عامي 2003 و2010.

وحضر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى ملعب سانتوس، أمس الإثنين، لكنه تلقى انتقادات واسعة عبر منصات التواصل بسبب التقاط صورة شخصية (سيلفي) أمام النعش.

كان بيليه، الذي يعد اللاعب الوحيد المتوج بثلاثة ألقاب في المونديال، قد فارق الحياة يوم الخميس الماضي عن عمر 82 عاما بعد معاناة من سرطان القولون لأكثر من عام، وقد كان متواجدا في المستشفى منذ نوفمبر الماضي.

واحتضن الرئيس البرازيلي إيدينيو نجل بيليه وأرملته مارسيا أوكي، وشارك في الصلاة مع أقارب النجم الراحل وأصدقائه، حول النعش.

وتولى لولا رئاسة البرازيل أمس الأول الأحد في ولاية ثانية بعد أن شغل المنصب ذاته بين عامي 2003 و2010.