الخميس.. مدحت صفوت يناقش أشباح الحقيقة في السرد القصصي

يعقد بيت السناري بالسيدة زينب في القاهرة والتابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة لمناقشة كتاب “5X5.. أشباح الحقيقة في السرد القصصي المعاصر”، للناقد مدحت صفوت، وذلك في السادسة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 5 يناير.

يشارك في الندوة، التي تديرها الإعلامية فاطمة السردي، كلٌّ من أستاذ الأدب المقارن في جامعة حلوان الدكتور صلاح السروي، وأستاذ النقد الأدبي الحديث في جامعة الفيوم الدكتور عادل ضرغام، وأستاذ الأدب الحديث في أكاديمية الفنون الدكتور سيد ضيف الله.

في مقدمته للكتاب، رأى أستاذ النقد اﻷدبي الحديث في جامعة قناة السويس محمود الضبع، أن صفوت يتبنى مدخلًا تطبيقيًا جديدًا ووعيًا جديدًا، ليس بنقله حرفيًا من ثقافة أخرى غربية أو شرقية، لكنه مدخل نابع من حالة التأمل والتفكر (بالمفهوم الفلسفي العميق) التي يفتقر إليها الوعي النقدي العربي الآن، وهو ما يجعل النقد يتحرر من وظائفه التقليدية التي جرى تأطيره في حدودها وهي تفسير النصوص أو الكشف عن جمالياتها، إلى محاولة قراءة الحياة من خلال النص، ومن ثم الكشف عن مفصليات التقاء الثقافي – بمفهومه الأوسع – مع النص.

ويضيف الضبع، أن دراسة صفوت تكتسب أهميتها من جوانب عدة، يعود بعضها إلى اعتماد مداخل جديدة متحررة للقراءات النقدية، ويعود بعضها لاستعادة مكانة القصة القصيرة.

وتمثلت المجموعات، حسب الترتيب الأبجدي للعنوان: "البشر والسحالي" لحسن عبد الموجود، و"خمس ورقات" محمد العريان، و"ست زوايا للصلاة" أميرة بدوي، و"كلنا عبده العبيط" محمود فطين السيسي، و"النوالة" هبة الله أحمد. وتتفق 3 منها في كونها الإصدار الأول لمؤلفها، مع اختلاف أعمارهم، عدا مجموعتي عبد الموجود والسيسي، كذلك حصلت 4 منها على جوائز أدبية مرموقة، عدا مجموعة العريان، كونها إصدارًا حديثًا وقت كتابة الدراسة.

وينطلق صفوت في قراءة المجموعات من أشباح خمس حددها على النحو التالي: الحقيقة تفاصيل، والحقيقة إرث وذاكرة، والحقيقة أحلام وكوابيس، والحقيقة رقم، وأخيرًا الحقيقة تهكمية، فيما يختم الكتاب بالتحويط حول ثيمة أساسية داخل خطابات القصص، أسماها بـ"الاستحضار الإنكاري" conjuring، وهي آلية استحضار الموضوع لا للاحتفاء به، وإنّما لدحضه وتفكيكه.