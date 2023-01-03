سيراميكا يهزم المحلة بثلاثية نظيفة والقرموطى يسجل الهدف 200

حقق سيراميكا كليوباترا فوزًا غاليًا وهزم غزل المحلة بملعبه بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بملعب غزل المحلة في الأسبوع الحادي عشر للدوري الممتاز؛ ليرتفع رصيده إلى 15 نقطة ويتوقف رصيد غزل المحلة عند 18 نقطة .

الشوط الأول جاء سريعًا وتبادل خلاله الفريقان الهجمات، لكن الخطورة على المرميين كانت نادرة في أول 30 دقيقة، مع أفضلية لغزل المحلة من حيث الانتشار والاستحواذ.

ملامح الخطورة بدأت في الدقيقة 16 عندما تلقى عبده يحيى تمريرة أحمد النادري، وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، وفي الدقيقة 30 سدد حميد ماو لاعب المحلة كرة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق العارضة.

أول فرصة لسيراميكا كليوباترا كانت في الدقيقة 32 عندما مرر ميدو جابر كرة طولية لجون إيبوكا داخل منطقة الجزاء هيأها لنفسه وسددها بجوار القائم الأيمن.. وفي الدقيقة 41 مرر أحمد ياسر ريان الكرة لمحمد شكري المنطلق في الجانب الأيسر مررها عرضية أرضية سددها ريان بيسراه بجوار القائم الأيمن لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني احتسب الحكم عبدالعزيز سيد ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا نتيجة تدخل عنيف من معاذ الحناوي ضد جون إيبوكا، وتصدى محمد إبراهيم لركلة الجزاء وسدد الكرة على يسار الحارس محمود الحضري الذي اتجه يمينا ليتقدم سيراميكا بهدف.

بعد الهدف دفع القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني لغزل المحلة بهاني عادل بدلا من محمد سيد باوزكا وتلقى رجب نبيل كرة عرضية من ركلة ركنية وسددها برأسه فوق العارضة.. وفي لدقيقة 64 دفع بعبد الرجم عاطف بدلًا من مصطفى ديشا وفور نزوله تلقى عبدالرحمن عاطف كرة عرضية وسددها برأسه فوق العارضة.

في الدقيقة 67 دفع أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا بأحمد القرموطي بدلًا من محمد إبراهيم، وفي الدقيقة 71 مرر هاني عادل كرة عرضية سددها أحمد الشيخ برأسه بجوار القائم الأيسر، وفي الدقيقة 78 أجرى أحمد سامي تغييرا دفاعيا بنزول محمد عادل بدلا من جون إيبوكا، وحاول بابا فاسيليو تنشيط هجوم فريقه بنزول خالد الإخميمي بدلا من جابريل أوروك ووسط هجمات المحلة، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من هجمة مرتدة مرر أحمد القرموطي خلف الدفاع لأحمد ياسر ريان الذي سددها داخل لمرمى مسجلا الهدف الثاني لسيراميكا، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع مرر ميدو جابر الكرة خلف الدفاع لأحمد القرموطي الذي راوغ الحارس وسدد الكرة داخل المرمى مسجلًا الهدف الثالث والهدف رقم 200 في الدوري.