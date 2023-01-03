وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان المكتبة المركزية بأكاديمية ‏الفنون

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد ‏راشد، ‏محافظ الجيزة، اليوم، مكتبتي أكاديمية الفنون المركزية والعامة، بحضور الدكتورة غادة جبارة، رئيس ‏أكاديمية ‏الفنون، وعددٍ من نواب البرلمان بمحافظة ‏الجيزة، وعُمداء ‏المعاهد الفنية بالأكاديمية، كما أزاحت ‏الستار عن تمثال الراحل ‏الدكتور فوزي فهمي، الرئيس الأسبق ‏للأكاديمية. ‏

وتفقدت وزيرة الثقافة قاعات المكتبة المركزية التي تعتبر واحدة من أكبر المكتبات الأكاديمية بمصر، وتضم عددا من القاعات هي قاعة الدكتور فوزي فهمي التي تحوي نحو 18650 كتابامن المكتبة الخاصة لرئيس الأكاديمية الأسبق، بالإضافة إلى مقتنياته الشخصية ‏من دروع وصور ‏وغيرها، بالإضافة إلى قاعات ‏"الرسائل ‏الجامعية، الكتب العربية، الكتب الأجنبية، الدوريات، إصدارات ‏الأكاديمية، الاطلاع الكبرى"، "ثروت عكاشة ومحمد مندور، ‏ "سعد أردش ‏وهاني مطاوع"، "مصطفى سليم"، كما تفقدت مكتبة الجمهور العامة والتي ‏تضم ‏أكثر من 5500 عنوان من ذخائر الكتب والدوريات ‏والموسوعات، ‏كما تضم مكتبة المحامي "سيد أبوالسعود"، والتي ‏آلت إلى ‏الأكاديمية بناء على وصيته‎

وأكدت وزيرة الثقافة أن أكاديمية الفنون تُعد أحد أكبر الصروح ‏التعليمية المُتخصصة في مجالات الفنون والآداب في الشرق ‏الأوسط، والتي احتضنت أجيالاً من المبدعين الذين دعموا الحراك الثقافي وحافظوا على ريادة مصر الثقافية في مختلف المجالات الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، مشيرة الى أن افتتاحات اليوم،تُعد إضافةً ‏للعملية التعليمية والبحثية ليس في الأكاديمية وحدها، ولكن لكل ‏الباحثين والدارسين والراغبين في أثراء ثقافتهم الخاصة بمختلف مجالات الثقافة والفنون‎.‎

وأوضحت وزيرة الثقافة أن الأكاديمية شهدت خلال الفترة الماضية نهضة كبيرة على ‏مستوى البنية التحتية، وكذلك على مستوى جودة العملية التعليمية‎.‎

وعبرت وزيرة الثقافة، عن سعادتها بإزاحة الستار عن تمثال ‏الأستاذ والمعلم الراحل الدكتور فوزي فهمي، القدوة والمثل، الذي ‏له كبير الأثر على الأكاديمية وأجيال متعددة من خريجيها، مؤكدة أن وضع تمثال الراحل العظيم بواحدة من ساحات العلم هو تعبير بسيط عن تقديرنا لرمز من رموز قوة مصر الناعمة‎.‎

من جانبه، أشاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالنهضة التنموية على كافة ‏المستويات التي شهدها الأكاديمية في الآونة الأخيرة، مؤكدًا تقديمه كافة أشكال الدعم للحركة الثقافية والإبداعية بالمحافظة، مُثمنًا ما ‏تقوم به الوزارة من جهود لرفع الوعي وبناء الإنسان، ‏خاصة في القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة‎ ‎".‏‎

وقالت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون تأتي الافتتاحات اليوم في إطار طموحات ممتدة منذ وزير الثقافة الأول الدكتور ثروت ‏عكاشة ‏حتى الدكتورة نيفين الكيلاني، من خلال مكتبة تبدأ مراحلها الأولى ‏بأمهات الكتب، ومكتبات كبار المثقفين، وهي سُنة من سُنن ‏أساتذتنا ‏السابقين الذين تعلمنا منهم الحياة والقدوة، ونفتتح المرحلة ‏الأولى ‏منها لتُصبح صرحًا ثقافيًا ينضم للأكاديمية، موضحةً أن من ‏ضمن المُخطط للمكتبة المركزية أن تشمل مكتبة سمعية ‏بصرية، مؤكدةً أن ‏الأكاديمية ستظل صرحًا من صروح قوة مصر الناعمة بما تلقاه من ‏دعم من وزارة الثقافة.

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