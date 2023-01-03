حبس عصابة لسرقة المواسير والكابلات الكهربائية من إحدى الشركات بالمعادى

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس تشكيل عصابي يسرق المواسير والكابلات الكهربائية من إحدى الشركات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة، وطلب تحريات المباحث.

ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي في ضبط ثلاثة أشخاص؛ لقيامهم بسرقة كمية من المواسير النحاسية ومجموعة من الأسلاك الكهربائية وقطع من الحديد من موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وتحميلها بصندوق سيارة "نقل" تم ضبطها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التصرف في المسروقات بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.