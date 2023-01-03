مصر تحقق معدل النمو الأعلى عربيًا فى صادرات الغاز خلال 9 أشهر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديدا، يتناول صادرات مصر من الغاز المسال، وقد وصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال أول 9 أشهر من 2022 إلى 4.86 مليون طن مقابل 4.35 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2021.

وأشار الإنفوجراف، إلى أن مصر بهذا المعدل من صادرات الغاز، حققت معدل النمو الأعلى عربيًّا خلال أول 9 أشهر من 2022.

وبحسب ما يظهره الإنفوجراف، فإن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال شهدت ارتفاعًا خلال الربع الثاني من 2022 وصل إلى 35.7%، مسجلةً 1.9 مليون طن، ومن المتوقع أن تحقق صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال رقمًا قياسيًّا خلال 2022 وذلك بنحو 7 – 8 ملايين طن.

وبين الإنفوجراف، أن تركيا على رأس الدول المستقبلة لصادرات الغاز الطبيعي المصري، وذلك بنسبة 22% من إجمالي الصادرات، بينما جاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بنحو 13%، وكوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة بنحو 10%.