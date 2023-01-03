«طاقة غاز» تسند دراسة تقييم الآثر لمشروع الغاز الطبيعي في أسيوط إلى «بتروسيف»

أسندت شركة الغاز والطاقة "طاقة غاز"، التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، إلى شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة "بتروسيف"، إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع إنشاء وتشغيل شبكات توزيع الغاز الطبيعي بمركز ساحل سليم ومنفلوط وأبوتيج، بالإضافة إلى محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيبعي بمحافظة أسيوط.

يأتي ذلك ضمن خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ مشروعات الغاز بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم الانتهاء خلال العام الماضي من تنفيذ مشروعات دعم وتوسعة الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي والتي شملت تسعة مشروعات لخطوط نقل الغاز في عدد من مناطق الجمهورية علاوة على مد شبكات توصيل الغاز للمنازل وقرى حياة كريمة، بإجمالي طول للخطوط والشبكات يناهز 16 ألف كم.

يذكر أن دراسة تقييم الأثر البيئي يتم من خلالها التحليل والحكم على التأثيرات البيئية المختلفة – سواء كانت مؤقتة أو دائمة – لنشاط تنموي مُعين، ويتم إعداد هذه الدراسة في مرحلة التخطيط لأي مشروع، ويتم فيه تقييم التأثير البيئي وبحث الخيارات المختلفة لتنفيذ هذا النشاط من حيث تأثيراتها المختلفة على مكونات النظام البيئي من حيث التأثيرات الكيميائية والفيزياية والحيوية، وتهدف الدراسة إلى إبراز هذه التأثيرات لصناعة القرار لكي يتم اتخاذ القرار المناسب وفقًا لحجم العواقب البيئية والاجتماعية.