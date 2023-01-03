الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاملين أشعلا النيران في محل أقمشة بعابدين

حبس عاملين
حبس عاملين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، بحبس متهمين بتهمة التحريض ومحاولة إشعال النيران، داخل محل أقمشة خاص بشخص آخر؛ بسبب خلافات مالية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن عن المتهم الأول قام بالتحريض على إضرام النيران، داخل محل عمله، بعد قيامه بسرقة كمية من الأقمشة لإخفاء جريمته، بعد علمه بقيام صاحب المحل بالجرد.

كان تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بمخزن أقمشة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن أقمشة بالطابق الأرضى بأحد العقارات الكائنة بدائرة قسم عابدين.

ونتج عنه إحتراق عدد كبير من الأقمشة "دون إصابات" وفى وقت لاحق حضر للقسم صاحب المخزن المُشار اليه ومالك شركة لبيع مستلزمات الملابس وإتهما عاملين بالمخزن بإرتكاب الواقعة.

نيابة عابدين الجزئية اشعال النيران محل أقمشة التحقيقات خلافات مالية

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وائل لطفي

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