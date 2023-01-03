الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد خبر ولادتها.. الجمهور لـ إيمي سمير غانم: «يتربى في عزك»

حسن الرداد وايمي
حسن الرداد وايمي سمير غانم

رزق الفنان حسن الرداد قبل قليل بمولوده الأول من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في مفاجأة كبيرة خاصة بعد إخفاء خبر الحمل خلال الفترة الماضية بشكل كبير.

واحتفلت الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الفنان حسن الرداد، معربة عن حبها الشديد له وامتنانها لكونه داعما لها طول سنوات زواجهما.

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وحمل حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اسم «أم أحمد» الكثير من التهئنة، وكتبت: «بسم الله ما شاء الله اللهم مبارك وربنا يرزق كل مشتاقه بالزرية الصالحة عاجل يارب العالمين».

وعلقت ساسو إبراهيم قائلة: «بالخبر ده أكيد هفرح أوي والله»، ودعت لهما حساب حمل اسم علا سعيد بأن يبارك الله لهما، وكتبت: «اللهم بارك».

وكتبت سارة خالد، من رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "الف الف مبروك يتربي في عزكم يارب"، وعلقت سميرة محمد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "الف الف مليون مبروك ربنا يتمم بخير يتربي في عزكم ويخليكم ليه يارب ياحبيتي".

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ونشرت مجموعة صور تجمعهما معًا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام وعلقت عليها وكتبت: "كل سنة وإنت طيب يا أحلى وأجمل حسن، مهما كتبت عنك مش هقدر ألاقي كلام يوصف ما شاء الله حبي ليك".

وحصد منشورها على العديد من الدعوات الطيبة التي تمنت لهما من قبل متابعيها دوام الحب والود بينهما وأن تكون حياتهما سعيدة، فيما تمنى بعض متابعيها أن تزيد أسرة إيمي فردا، في إشارة لوجود حمل جديد، حتى إن إحدى المتابعات علقت: " كنت لسه بقول ما حد يطمنا ع إيمي سمير غانم ولدت ولا لسه بفتح لقيت صورتك أول صورة"، ليعلق عليها العديد من المتابعين نافين وجود حمل من أساسه.

التواصل الاجتماعي التواصل الإجتماعى فيسبوك ألف مبروك الفنانة إيمي سمير غانم الفنان حسن الرداد الفترة الماضية

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وائل لطفي

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