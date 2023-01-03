«تجارة المناخ».. ألمانيا تحقق 13.2 مليار يورو من بيع انبعاثات ثانى أكسيد الكربون

حققت ألمانيا مكاسب قدرت بنحو 13.2 مليار يورو خلال عام 2022 جراء بيع حقوق الانبعاثات الكربونية لديها على المستويين المحلي والعالمي.

ويعد ذلك أمرًا غير مسبوقًا في ألمانيا، خاصةً أن ذلك المبلغ تحقق خلال عام واحد لبيع حقوق انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث تذهب تلك الأموال بالكامل لصندوق المناخ وتحول الطاقة.

وسجلت هيئة تجارة الانبعاثات الألمانية رقما قياسيا قدره 12.5 مليار يورو في عام 2021، ويتم استخدام هذه الأموال حاليا لتعزيز تطوير التنقل الكهربي، أو تطوير صناعة الهيدروجين، أو تمويل تدابير كفاءة الطاقة، حسبما أفادت الهيئة.

وكذلك، مولت الهيئة إلغاء رسوم إضافية على الطاقة تهدف إلى تعزيز الكهرباء الخضراء، وساعد ذلك في تقليل تكاليف الكهرباء في عام 2022.

وقال رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للبيئة، ديرك ميسنر: "تسعير ثاني أكسيد الكربون من خلال تداول الانبعاثات يسهم بشكل بالغ في تحقيق الأهداف المناخية"، موضحا أن كل طن من الانبعاثات صار له ثمنا، وبالتالي يوفر قوة دافعة لإعادة هيكلة المجتمع على نحو صديق للمناخ.