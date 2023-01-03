خبير طاقة: قطاعات الدولة تضع فى اعتبارها معايير الحفاظ على البيئة

قال الدكتور عادل بشارة خبير الطاقة المتجددة، إنه في أعقاب المخرجات الخاصة بمؤتمر المناخ «كوب 27» والتزام الدولة بأن تجعل كل مشروعات التنمية هي مشروعات تنمية مستدامة، تحت شعار «التنمية الخضراء».

وأضاف «بشارة» عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» اليوم، أنه طبقًا لاستراتيجية الدولة في التنمية المستدامة 2030، أصبحت جميع القطاعات تضع في اعتبارها معايير الحفاظ على البيئة والطبيعة في أي شيء بالدولة.

وأوضح خبير الطاقة المتجددة، أنه أصبح هناك إلزام على المراكب المتواجدة على ضفاف النيل أن تقوم بعمل معالجة كاملة للمياه قبل نزولها في النيل.

افتتاح أول محطة معالجة ذكية بالشرق الأوسط

ولفت إلى أن افتتاح أول محطة معالجة ذكية بالشرق الأوسط على أرض محافظة السويس يعتبر نموذجا يحتذى به، وتكمن أهميتها في أن البيئة الموجودة بالبحر الأحمر حساسة جدًا للتغيرات الطبيعية، خاصة أننا من أغنى مناطق العالم بالشعب المرجانية والأحياء المائية، لذلك لابد أن نحافظ على نظافة المياه.