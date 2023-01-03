حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بمولودهما الأول

رزق الفنان حسن الرداد قبل قليل بمولوده الأول من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم في مفاجأة كبيرة خاصة بعد إخفاء خبر الحمل خلال الفترة الماضية بشكل كبير.

احتفلت الفنانة إيمي سمير غانم، بعيد ميلاد زوجها الفنان حسن الرداد، معربة عن حبها الشديد له وامتنانها لكونه داعما لها طول سنوات زواجهما.

ونشرت مجموعة صور تجمعهما معًا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام وعلقت عليها وكتبت: "كل سنة وإنت طيب يا أحلى وأجمل حسن، مهما كتبت عنك مش هقدر ألاقي كلام يوصف ما شاء الله حبي ليك".

وحصد منشورها على العديد من الدعوات الطيبة التي تمنت لهما من قبل متابعيها دوام الحب والود بينهما وأن تكون حياتهما سعيدة، فيما تمنى بعض متابعيها أن تزيد أسرة إيمي فردا، في إشارة لوجود حمل جديد، حتى إن إحدى المتابعات علقت: " كنت لسه بقول ما حد يطمنا ع إيمي سمير غانم ولدت ولا لسه بفتح لقيت صورتك أول صورة"، ليعلق عليها العديد من المتابعين نافين وجود حمل من أساسه.