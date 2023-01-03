الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«هنيدى» يقترب من المليون العاشر بفيلمه الجديد «نبيل الجميل أخصائى تجميل»

فيلم نبيل الجميل
فيلم نبيل الجميل

حقق فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» للنجم محمد هنيدي، أمس، إيرادات بلغت 778 ألفا و716 جنيهًا، لتضاف إلى ما حققه الفيلم خلال الأيام الماضية ليصل إجمالي ريراداته إلى 9 ملايين و752 ألفا و328 جنيها خلال 6 أيام عرض فقط، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض يوم الأربعاء الماضى 28 ديسمبر.

أبطال فيلم «نبيل الجميل»

فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعى، وبطولة: محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

قصة فيلم «نبيل الجميل» 

وتدور الأحداث في إطار كوميدى، ويجسد هنيدى شخصية دكتور تجميل يدعى نبيل وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية. 

وتُقدم نور شخصية دكتورة تجميل (علياء) تعمل في مستشفى استثماري يديره والدها الدكتور الشهير الذي يلعب دوره الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، ويبدو من سياق الأحداث أن هناك كثيرا من الاختلافات حول رؤية كل منهما للطب ولتخصص التجميل، فعلياء (نور) ترى أن الطب رسالة خاصة مجال التجميل، بينما يرى والدها الطبيب الشهير أن الهدف هو النجاح المادي، وهو ما يؤدي إلى كثير من الصراعات بينهما.

ويعد فيلم «نبيل الجميل» لمحمد هنيدي أول الأفلام التي تم طرحها ضمن منافسات ماراثون أفلام موسم رأس السنة الجديدة وإجازة منتصف العام، والذي يشارك فيه أكثر من 8 أفلام دفعة واحدة، منها فيلم «أخى فوق الشجرة» لرامز جلال، وفيلم «شلبى» لكريم محمود عبدالعزيز، وفيلم «جروب الماميز» لروبى، وفيلم «اتنين للإيجار» لبيومى فؤاد ومحمد ثروت، وفيلم «المطاريد» لأحمد حاتم.

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