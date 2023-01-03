الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرق مواطن فى ترعة بكفر الشيخ

غرق
غرق

لقي شخص مصرعه غرقًا، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه في الترعة بإحدى قرى مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا يفيد غرق «ح.ع.ج» 55 سنة، مزارع، بترعة بقرية الشهيد رياض، دائرة مركز الرياض وذلك أثناء قيامه بإصلاح ماكينة الري، انزلقت قدمه وسقط بالترعة المشار إليها، وتم انتشال جثمان الغريق بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وإيداعه بمستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشف الطبي الشرعي، أن سب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ومنذ يومين، تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع غواصي الخير والأهالي، من انتشال جثمان شاب عمره 16 عاما، وذلك عقب غرقة في أحد أحواض الاستزراع السمكي بمركز الحامول، ليجري نقل الجثمان عن طريق سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف جهات التحقيق.

فلاح غرق ترعة مشرحة النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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