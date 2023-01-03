وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يناقشان خطة الدعوة وعمارة المساجد

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة؛ لمناقشة خطة الدعوة، وقوافل الأئمة والواعظات، وعمارة المساجد والاستعداد لشهر رمضان المبارك بمحافظة جنوب سيناء.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على الآتي:

1. استمرار التعاون والتنسيق في عمارة المساجد، حيث يجري الإعداد لافتتاح 6 مساجد قبل حلول شهر رمضان المبارك، وفي مقدمتها مسجد الهدى (الجامع) بمدينة دهب على مساحة 1000 متر؛ ليكون المسجد الجامع الرئيسي بالمدينة.

2. تنظيم مسابقة محلية مشتركة لأبناء محافظة جنوب سيناء في شهر رمضان المبارك يبدأ الإعلان عنها بالمديرية خلال أسبوع، وتجري امتحاناتها في شهر شعبان ليُكرّم الفائزون فيها في احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة على أربع مستويات:

• المستوى الأول: المرحلة الابتدائية 7 أجزاء.

• المستوى الثاني: المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.

• المستوى الثالث: المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم.

• المستوى الرابع: مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملًا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).

وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة في الإسلام.

3. الإعداد لاحتفالية دعوية كبرى بالمحافظة بمناسبة اختيار مسجد «الصحابة» كثاني أفضل مسجد عام 2022 بعد مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وذلك يوميِّ الخميس والجمعة 2 ،3 فبراير 2023.

4. دعم المحافظة بمزيد من الأئمة والعمال من خلال الإعلان المنتظر نتيجته خلال الأسابيع المقبلة.