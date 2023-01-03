الثلاثاء 03 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يعلن أسماء الفائزين بمسابقة «نجوم المكتبة»

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة نجوم المكتبة للعام الدراسي 2022 - 2023، والذين سيمثلون المحافظة بتصفيات الجمهورية فبراير المقبل. 

وأكد الدكتور جمال، أن النتائج أسفرت عن الآتي:

المرحلة الابتدائية:

- فوز الطالبة زهراء حسن محمد سنوسي - مدرسة غرب الموهوب بالداخلة. 
- فوز نور أسامة منصور حسن - مدرسة بلاط الابتدائية ببلاط. 

المرحلة الإعدادية:

- فوز الطالب باسل محمود حسن هنداوي - مدرسة الخارجة الرسمية للغات بالخارجة. 
- فوز الطالب فارس ياسر وداعة صديق - مدرسة المكس القبلى بباريس. 

المرحلة الثانوية: 

- فوز الطالبة أسماء ناجح ثابت صديق - مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة. 
- فوز الطالبة نورهان مدحت محمد - مدرسة الكفاح الثانوية للبنات.

وهنأ وكيل التعليم بالمحافظة، جميع الطلاب الفائزين، متمنيًا لهم التوفيق والسداد بتصفيات الجمهورية.

وكيل وزارة التربية والتعليم الوادي الجديد الطلاب الفائزين مسابقة نجوم المكتبة تصفيات الجمهورية الفائزين

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