تقارير دولية: استعادة التابوت الأخضر تظهر الجهود المضنية المصرية

أكدت عدد من التقارير دولية، أن استعادة مصر التابوت الأثري الأخضر من أمريكا تظهر جهود مصر المضنية لاستعادة القطع الأثرية المهربة وبداية للعمل على عودة كل آثار مصر التى تم تهريبها

شبكة سي إن إن الأمريكية

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن السلطات المصرية، أعلنت في حفل أقيم بالقاهرة، عن استعادة غطاء تابوت يزن 500 كيلوغرام من الولايات المتحدة، الإثنين.

وقال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية، خلال مؤتمر صحفي، إن التابوت يعد من أكبر التوابيت، ويعود إلى العصر المتأخر لمصر القديمة (747-332 قبل الميلاد).

وأضاف وزيري: "التابوت سميك للغاية، مما دفع اللصوص لسرقة غطاء التابوت الحجري دون القاعدة"، مشيرًا إلى أنه معروف بالتابوت الأخضر بسبب الوجه الأخضر فوقه.

وقال وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، إن الغطاء "تعرض للنهب والتهريب من مصر إلى الولايات المتحدة قبل بضع سنوات". وأضاف عيسى أن استرداده جاء نتيجة التعاون مع السلطات الأمريكية وتحقيقات استمرت أكثر من عامين.

إي بي سي الأمريكية

من جانبه قالة شبكة إي بي سي الأمريكية، تأتي إعادة التابوت إلى الوطن في إطار جهود الحكومة المصرية لوقف تهريب الآثار المسروقة. في عام 2021 ، نجحت السلطات في القاهرة في إعادة 5300 قطعة أثرية مسروقة إلى مصر من جميع أنحاء العالم.

وجاء التسليم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تقرير مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن أن التابوت الحجري قد نهب من أبو صير مقبرة شمال القاهرة. تم تهريبها عبر ألمانيا إلى الولايات المتحدة في عام 2008 ، وفقًا لمحامي منطقة مانهاتن ألفين إل براغ.

"تم الاتجار بهذا التابوت المذهل من قبل شبكة جيدة التنظيم قامت بنهب عدد لا يحصى من الآثار من مصر:

وكتبت وزارة الخارجية المصرية على تويتر، أمس الاثنين: "خالص الشكر للسلطات الأمريكية علي تعاونها فى الحفاظ علي الإرث الثقافى والحضارى للبشرية".

بي بي سي

وقال شبكة بي بي سي، أن هذا التابوت ليس الأول الذي تم إعادته، فلقد أعيد "التابوت الذهبي" في عام 2019 ، شاهدة با دي سينا ​​، وهي أيضًا من أواخر عصر الأسرات وتم تسليمها في عام 2020 ، وخمس قطع تم الاستيلاء عليها من متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك العام الماضي.

الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي أعادت الآثار إلى مصر مؤخرًا، ففي الشهر الماضي ، قالت جامعة في جمهورية أيرلندا إنها تخطط لإعادة تابوت، مومياء.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، استعادت مصر حوالي 29300 قطعة أثرية مهربة خارج البلاد، بحسب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي حضر الحفل.

تم استرداد أكثر من 110 من هؤلاء في عام 2022 من الولايات المتحدة ونيوزيلندا وفرنسا ودول أخرى، وفقًا لوزير السياحة والآثار.