أستاذ علوم سياسية: استخدام الطائرات المسيرة فى الحروب حالة جديدة أثبتت جدارتها

قال عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، إن المعارك التي نراها اليوم واستخدام الطائرات المسيرة فهي حرب مسيرات بامتياز، مؤكدًا أن كل سلاح له ضده.

استخدام الطائرات كأسلحة متطورة في الحرب الأوكرانية

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عب فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المسيرات التي كانت ترسل عبر البحر هي أمريكية، مؤكدًا أن الطائرات المسيرة هي حالة جديدة لم تستخدم في الحروب من قبل وأثبتت جدارتها، وهي استخدام جديد لأسلحة متطورة ولكن هناك آليات لاصطياد المسيرات، ولكن بالمجمل ما يجري في أوكرانيا هو تحول جيوسياسيا بامتياز.

وأكد أن الولايات المتحدة تحاول مد أمد هذه الحرب، وكل الأطراف تحاول البحث عن طرق جديدة وتجرب الأسلحة وكيفية اصطيادها وإفشالها، والعلماء البريطانيون متواجدون بالساحة الأوكرانية، ويعملون على تطوير الأسلحة، وكل هذا لا يحسم المعركة تجاه أوكرانيا.

وتابع، أنه مهما كانت الظروف لا يمكن الحديث عن حسم عسكري، وروسيا لا تواجه أوكراينا ولكن تواجه حلف الناتو بأكمله، وهناك أكثر من 150 قمرًا صناعيًا يعمل على التجسس لصالح أوكرانيا، مؤكدًا أن محاولات إضعاف روسيا أولًا اقتصاديًا، والثاني محاولة استنزافها عسكريًا.