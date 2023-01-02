الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إنشاء وتأهيل 7 آلاف منزل.. كيف واجهت «حياة كريمة» العشوائيات خلال 2022؟

مساكن «حياة كريمة»
مساكن «حياة كريمة»

نجحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تحويل حياة الملايين للأفضل وكانت بمثابة طوق النجاة لهم منذ إطلاقها بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 4 سنوات،ـ لتتحول إلى أكبر المشاريع القومية في مصر.

ولمست المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ابرز احتياجات المواطنين وكان السكن وإدخال المرافق في مقدمتها، وبناءًا عليه كان المحور الأساسي في أعمال المبادرة بمراحلها.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز نجاحات المبادرة الرئاسية خلال 2022..

مبادرة سكن كريم 

تعتبر مبادرة سكن كريم والتي أطلقتها "حياة كريمة" بالتعاون مع وزارة التضامن في نوفمبر 2017، بغرض القيام بتحسين الأوضاع البيئية وتطوير منازل الأسر الفقيرة وعلى رأسهم من يتقاضون معاش "تكافل وكرامة" وبالفعل نجحت في بناء وتطوير الآلاف من المنازل وتحويلها لأفضل ما يكون مع مراعاة المظهر الحضاري والبيئي لكل منطقة.

وقامت المبادرة بإنشاء 4 الاف سقف وتأهيل قرابة الـ3 الاف منزل بقرى الصعيد كما قامت بتوصيل  قرابة الـ 10 آلاف وصلة لمياه شرب وأخرى للصرف الصحي وغيرها من متطلبات السكن الكريم والأمن.

بناء مجمعات سكنية

وقامت مبادرة "حياة كريمة" ببناء مجمعات سكنية في القري الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة ونجت المبادرة في تنفيذ مئات من المجمعات سكنية في القرى وتوابعها في مختلف المحافظات حيث تولى الجهاز المركزى للتعمير إنجازها خلال الفترة الماضية.

وأنتهت المبادرة من تنفيذ 51 مشروعاً بمركز «مطوبس»، بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، ويضم المركز، 5 وحدات محلية بها 18 قرية.

تأهيل الطرق ورفع كفاءة البنى التحتية للقرى

ووضعت مبادرة “حياة كريمة” يدها على جذور المشكلات والتي كان أبرزها افتقار العديد من القرى لوجود بنية تحتية جيدة وتهالكها في البعض الآخر، فقامت بمد وصلات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي وإصلاح شبكات الكهرباء والتليفونات وبناء المنشآت الخدمية وكذلك تمهيد الطرق المؤدية من وإلى تلك القرى والتي تربطها بالبلدان المجاورة لها.

حياة كريمه مبادرة سكن كريم بناء مجمعات سكنية تأهيل الطرق رفع كفاءة البنى التحتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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