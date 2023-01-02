الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«حماية المستهلك» للمواطنين: «يصعب مراقبة أسعار السلع على السوشيال ميديا»

حماية المستهلك
حماية المستهلك

قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه من الصعب مراقبة أسعار السلع على صفحات التواصل الاجتماعي، مُطالبًا المواطن بالشراء عبر المواقع الإلكترونية الرسمية، حتى يستطيع جهاز حماية المستهلك مباشرة أعماله ومهامه.

رصد المخالفات 

وأكد الدكتور أيمن حسام الدين، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه في حال رصد مخالفات في محلات استهلاكية معينة يجب على المواطن إرسال شكواه عبر أرقام التواصل مع الجهاز، وحينها سيقوم الجهاز بإرسال حملة مفاجئة لهذا المكان من أجل رصد الأسعار به ومعاقبة المتجر عند إثبات الشكوى. 

جهاز حماية المستهلك

وأضاف أن جهاز حماية المستهلك يعمل بشكل مكثف في المناطق العشوائية والريفية المكتظة بالسكان، قائلاً: "نعمل بكفاءة عالية ولهذا يعد الجهاز بمثابة قوات صاعقة لحماية المواطن". 

ايمن حسام الدين جهاز حماية المستهللك مراقبة الأسعار المواقع الإلكترونية المسجلة ضبط الاسعار بالأسواق

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

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