تقرير أمريكي: «مصر في طريقها لتكون الأكثر ترحيبا بالسياح في 2023»

قال موقع"traveloffpath" الأمريكي والمتخصص في السياحة أن مصر ستصبح الوجهة الأكثر ترحبيا بالمسافرين والوجهة السياحية الأولى للمسافرين حول العالم في 2022.

مصر الوجهة الأولى 2022

وقال الموقع في تقرير له: ان مصر سوف تصبح وجهة ترحيبية أكثر للمسافرين في 2023، وتابع: كانت مصر هي الدولة التي عززت مكانتها وشحذ ت صورتها كوجهة أكثر ترحيباً بالمسافرين في عام 2023.

وقال الموقع: ان مصر تريد أن تعطي انطباع أخر عن معالمها السياحية المشهورة مثل الأهرامات، حيث تطمح مصر لأن تكون وجهة دولية تنافسية تقدم للزوار مجموعة من المتاحف والمعالم الثقافية والمطاعم الفاخرة وحياة العمل الجذابة والحياة الليلية للاختيار من بينها.

العاصمة الإدارية

ومن الأمور التي سوف تعزز مكانة مصر كوجهة سياحية دولية، هي العاصمة الادارية الجديدة والتي تصل تكلفتها حوالي 59 مليار دولار وسيتم افتتاحها في عام 2023.

و تقع العاصمة الجديدة على بعد 28 ميلاً شرق القاهرة ويتم بناؤها على الصحراء ، بحجم يعادل سنغافورة، ومن المتوقع أن يستوعب 6.5 مليون شخص عند اكتمالها ، وقد التزمت الحكومة بتخصيص 15 مترًا مربعًا من المساحات الخضراء للفرد ، مع مساحات خضراء مزروعة ضعف مساحة سنترال بارك في نيويورك.

كما ستحتوي المدينة أيضًا على برج يبلغ ارتفاعه 1،293 قدمًا ، والذي سيكون أطول مبنى في إفريقيا ، بالإضافة إلى حديقة ترفيهية جديدة من المتوقع أن تكون أكبر من ديزني لاند ، وهرم كريستالي ، وقصر رئاسي أكبر بثمانية أضعاف البيت الأبيض.

وتهدف المدينة الجديدة إلى تقليل الازدحام المروري في العاصمة الحالية لمصر عن طريق نقل الكثير من سكان إدارتها إلى العاصمة. هذا من شأنه أن يخلق تجربة أكثر سلاسة للسائحين للتجول في القاهرة مع ازدحام أقل ، خاصة وأن الزوار يواصلون النمو بوتيرة سريعة. شهدت مصر هذا العام ما يقرب من 5 ملايين زائر في بداية العام ، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 85٪ مقارنة بالعام الماضي ، مما يثبت أن المزيد والمزيد من المسافرين يعتبرون مصر وجهة سفرهم.

خبير: القاهرة تشهد عملية تجميل

قال كينيث فاسكيز لايا لسكيفت ، مدير وكالة" مصر للسياحة" في الولايات المتحدة الأمريكية: "هذا التحول سيجعل القاهرة وجهة أكثر ودية ، مما يجعلها أقل ازدحامًا ، و تشهد القاهرة أيضًا عملية تجميل كبيرة الآن مع المتاحف الجديدة ، ومشاريع الترميم الجارية ، وافتتاح مراكز التسوق ، والمزيد من الأنشطة الفاخرة على نهر النيل ليستمتع بها السكان المحليون والزوار. لدي شعور بأن القاهرة ستتغير للأفضل ".

وقالت عالمة المصريات ومستكشفة في ناشيونال جيوغرافيك نورا شوقي: لقد طورت مصر بالفعل بنية تحتية سياحية قوية ، واستثمرت لمساعدة المسافرين على زيارة البلاد بسهولة، كما يتم تجديد العديد من المواقع الاثرية والحفاظ عليها وصيانتها"، "حتى الذهاب إلى الأهرامات أصبح أكثر سلاسة ، حيث تصلك الحافلات الكهربائية إلى هناك والمزيد من الطعام والخدمات."

المتحف المصري الكبير

سوف يتم افتتاحه في عام 2023 ، واستغرق إنشاء المتحف 20 عامًا حيث تم إنفاق ما يقدر بمليار دولار لجعله أكبر متحف للمصريات في العالم.

ويقع على بعد ميل واحد فقط من هرم الجيزة ، يوضح الموقع الإعلامي للمتحف أنه سيضم أكثر من 100000 قطعة أثرية ، بما في ذلك جميع كنوز مقبرة الملك توت عنخ آمون ، بالإضافة إلى القطع الأثرية القديمة التي تمثل آلاف السنين من الحضارة الفرعونية. تم تصميم هذا التصميم الفائق الحداثة من قبل شركة الهندسة المعمارية الأيرلندية Heneghan Peng ، لجعل الزوار يشعرون وكأنهم في موكب جنازة الملك.