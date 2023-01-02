باحث: إسقاط الجنيسة عن 7 الاف امرأة ومقاتل داعشي يُمثل خطرًا

قال أحمد كامل البحيري، الباحث المتخصص في شئون الإرهاب، إن العالم بحاجة إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع أطفال مخيمات “الدواعش” في سوريا والعراق.

اسقاط الجنسية عن 7 آلاف امرأة ومقاتل

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الدول الغربية أسقطت الجنسية عن 7 آلاف امرأة ومقاتل من أصحاب الجنسيات الأوروبية، مؤكدًا أن استمرار العالم في تجاهل أزمة أطفال الدواعش، يُمثل خطرًا على مستقبله القريب.

وتابع أنه على سوريا و العراق تحمل مسئولياتها تجاه هؤلاء الأشخاص واصفًا قرار إسقاط الدول الغربية الجنسية عن مواطنيها بـ" القرار الهتلري".

وأوضح أنه على المجموعة العربية أن تقدم ملفًا كاملًا لمجلس الأمن الجزء الاساسي فيه الأطفال، مشيرًا إلى أن المجلس الحقوقي سيتعاطف مع هؤلاء الأطفال حتى يقوموا بمعالجة أزمة الجنسية وإسقاط قرار إسقاط الجنسية عن أهاليهم ومنح الأطفال الجنسية واعادة التأهيل ودمجهم بالجتمع.