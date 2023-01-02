اجتماع طارئ لمسئولى بيراميدز لبحث مصير الجهاز الفنى بعد ثلاثية الأهلى

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن هناك اجتماعاً سيعقد خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث مصير الجهاز الفني بالكامل بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني بعد خسارة الفريق الليلة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة وظهور بيراميدز بصورة متواضعة للغاية وتراجع النتائج بشكل ملحوظ، مما تسبب في إبعاد الفريق عن المنافسة على الصدارة وتوقف رصيده عند 20 نقطة.

ومن المقرر أن يفتح مجلس بيراميدز خط اتصال مع مجموعة من المدربين من أجل الاستقرار على خليفة المدير الفني الحالي.

وفاز الأهلي على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الإثنين في قمة الجولة الـ11 من مسابقة الدوري.

الفوز أعاد الأهلي لصدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 27 نقطة، بينما بقي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

وفرض عمرو السولية متوسط ميدان الأهلي نفسه نجمًا للقاء بعدما سجل هدفي فوز الأحمر على بيراميدز.