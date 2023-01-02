الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الفريق أسامة ربيع يكشف حقيقة طرح أسهم قناة السويس فى البورصة

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على ما أثير حول طرح أسهم قناة السويس في البورصة، قائلًا: "لا يوجد طرح لأسهم القناة في البورصة، وإنما الحديث كان عن طرح أسهم الشركات التابعة لها، أما القناة السويس فبعيدة تمامًا عن الطرح في البورصة.

من ناحية أخرى، أشار ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" إلى أنه من المتوقع أن تحقق قناة السويس في عام 2023، إيرادات تزيد عن 8.6 مليار دولار.

وأوضح أن استعرض خلال لقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، الإنجازات التي حققتها قناة هيئة السويس خلال عام 2022، وكذلك خطة تطوير قناة السويس في 2023، منوهًا إلى أن الرئيس صدق في يونيو 2021 على شراء 5 قاطرات، بالإضافة لقاطرة هدية من مالك السفينة إيفر جيفين.

وأشار إلى أنهم استلموا أول قاطرة من الصين في نهاية العام 2022، ومنتظر استلام القاطرة الثانية الأسبوع المقبل، والثالثة في شهر فبراير، أما الثلاثة المتبقية سيتم بناؤها في ترسانة بورسعيد على مدار العام الجاري.

وكشف أنه تحدث مع الرئيس على أنهم بحاجة لقاطرات بقوة شد 75، و85، و180، وأن الرئيس صدق على طلبه.

أسامة ربيع طرح أسهم قناة السويس البورصة شركات قناة السويس رئيس هيئة قناة السويس

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