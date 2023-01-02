الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مُحذرًا من خطر إنكاره.. خالد الجندى: «الحديث الضعيف يجب احترامه»

خالد الجندى
خالد الجندى

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الحديث الضعيف هو ما اختل فيه شرط من شروط الصحة، مؤكدًا أنه يجب التعامل مع الحديث الضعيف باحترام قبل أقوال الرجال والحكماء.

ولفت خلال تقديم برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية "dmc"، إلى أنه لو اجتمع عند الإمام أبوحنيفة حديث ضعيف وأقوال الرجال، كان يقدم الحديث الضعيف على أقوال الرجال، لأنه على الأقل في الحديث الضعيف يوجد احتمال أن الرسول قاله، ولا يمكن الجزم بأنه ليس من كلام رسول الله.

خالد الجندي يحذر من خطورة ترويج الأحاديث الموضوعة: تهدم الدين 

وأردف: "احترس ربما النبي قاله، ولو أنكرته تبقى وقعت في مصيبة وهي رد حديث النبي، أو رد الوحي أو التطاول على مقام النبي، أو أن يسبق كلامك كلام النبي حاشا لله، الحديث الضعيف له احترامه، والعلماء أخذوا به في فضائل الأعمال، لكن لا يستدل به فى أمر شرعى".

خالد الجندي لعلهم يفقهون الحديث الضعيف انكار الحديث الضعيف الجندي

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