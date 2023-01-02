الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خالد الجندى: «ترويج الأحاديث الموضوعة هدم للدين»

خالد الجندي
خالد الجندي

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من خطورة نسب أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فيما يعرف بالأحاديث الموضوعة.

وقال الجندي، خلال تقديم برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية "dmc"، إن الأحاديث الموضوعة لم يقلها سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف الحديث الضعيف الذي اختل فيه شرط من شروط الصحة.

وأضاف: "لما العلماء كانوا بيناقشوا الحديث الموضوع، لم يهتموا بالمتن، فالمتن قد يكون صحيحا ويمكن أن يكون حكمة أو أمرا إنسانىا، أو سلوكا قام به أهل الله، لا غضاضة في ذلك، فنحن نحب الحكمة أينما كانت، أما الحديث الضعف ففي نسبه لرسول الله شك، فربما قاله أو لا، لذا فإن الحديث الضعيف له احترامه، والعلماء أخذوا به في فضائل الأعمال، لكن لا يستدل به فى أمر شرعى". 

وأوضح أن خطورة الحديث الموضوع، أنه يهدم الدين وكذب على النبى صلى الله عليه وسلم، والنبي قال "من كذب علىّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار".

 

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