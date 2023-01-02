ننشر لكم خطوات الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين 2023، حيث أعلنت وزارة التموين عن إضافة المواليد الجدد خلال الأيام الماضية، ما زاد البحث من قبل المواطنين عن عدد أفراد بطاقة التموين 2023 عبر محرك "جوجل" الشهير.

الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين 2023

واشترطت مكاتب التموين على أصحاب البطاقات الراغبين في تقديم طلب إضافة المواليد على ألا يكون عدد أفراد البطاقة الواحدة تخطى 4 أفراد، حيث أن تستقبل مكاتب التموين حاليا طلبات الأسر الأولى بالرعاية أصحاب معاش تكافل وكرامة، وأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة طلباتهم حول إضافة المواليد لفحصها وإضافتها بالبطاقات.

وشهدت بوابة مصر الرقمية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والحاملين للبطاقات التموينية، ونقدم لكم من خلال هذه السطور طريقة الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين 2023:

رابط الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين 2023

الخطوة الأولى: الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط على هذا الرابــط .

الخطوة الثانية: ويليه الضغط على كلمة التموين.

الخطوة الثالثة: ثم يتم الضغط على خدمة استعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين 2022 وصرف البطاقة.

الخطوة الرابعة: ويليه خطوة تسجيل الحساب برقم الهاتف وكلمة المرور أثناء إنشاء الحساب عن طريق النقر على ابدأ الخدمة.

الخطوة الخامسة: ثم تظهر بيانات البطاقة التموينية، وكذلك الضغط على مربع أوافق على الشروط والأحكام، ثم يتم الضغط على كلمة التالي.

الخطوة السادسة: وآخر خطوة يظهر للمستعلم بيانات البطاقة وعدد الأفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

خدمات بوابة مصر الرقمية

ويستطيع المواطنين عن طريق بوابة مصر الرقمية الاستفادة من كلا من:

1- تفعيل بطاقة تموين.

2- إصدار بطاقة تموين جديدة.

3- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

4- نقل من محافظة إلى أخرى.

5- ضم أفراد أسرتي.

6- الاستعلام عن صرف.

7- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

8- إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

9- إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيًا.

10- فصل نفسي.

11- إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية.

12- إيقاف بطاقة تموينية.

13- إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.