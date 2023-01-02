الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل عبر بوابة مصر الرقمية

يستطيع أصحاب بطاقة التموين الاستعلام عنها برقم الموبايل من خلال الدخول عبر بوابة مصر الرقمية التي تم تدشينها مع اتجاه الدولة لرقمنة كافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين تسهيلًا عليهم في الحصول عليها، وتقدم الدستور رقم الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل .

الاستعلام عن بطاقة التموين

يستطيع أصحاب بطاقات التموين الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل من خلال ارسال رقم 1 على الرقم 9136، ويتم كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية وليست اللغة العربية حتى يتم إرسال الرقم السري بنجاح وإتمام الاستعلام.

ويستطيع المواطنون الاستعلام عن بطاقة التموين من خلال الدخول عبر الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية أو الدخول على الرابط التالي هنا.

ثانيًا تسجيل الدخول على البوابة بالحساب الخاص المتضمن رقم الموبايل والرمز السري.

ثالثًا : اختيار خدمة التموين من بين 13 خدمة حكومية تقدمها البوابة.

رابعًا : الضغط على أيقونة الاستعلام عن صرف البطاقة.

خامسًا: الضغط على ابدأ الخدمة.

سادسًا : تظهر بيانات البطاقة التموينية، يليها الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على كلمة التالي.

سابعًا: يظهر أمامك كل البيانات الخاصة بعدد أفراد ورصيد البطاقة من الدعم.

بوابة مصر الرقمية

تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من خدمات التموين للمواطنين المستفيدين من التموين، ومنها خدمات تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي، ضم أفراد أسرتى، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا، إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية، إيقاف بطاقة تموينية، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

كما تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الأخرى بعيدًا عن التموين ومنها

عدالة مصر الرقمية وهي خدمات متعلقة بالنواحي الجنائية والمدنية والاقتصادية والإدارية.

خدمة المرافق وهي خدمات متعلقة بالسكن كالكهرباء والمياة والغاز والصرف الصحى، وخدمة التعليم و الجامعات وهي خدمات متعلقة بالتعليم العالى والجامعات وخدمات التنسيق والتعليم الإلكتروني وغيره.

خدمة الحماية الاجتماعية وهي خدمات متعلقة بالدعم الإجتماعى كالبرامج الإجتماعية والعلاج على نفقة الدولة والتمويل العقارى وغيرها

خدمة الملكيات وهي خدمات متعلقة بالشهر العقارى والسجل العيني الزراعي والحضري، وخدمة الخدمات المدنية وهي خدمات متعلقة بالأحوال الشخصية والأحوال المدنية والتوثيق والمرور.

وخدمة الشركات و المنشئآت وهي خدمات متعلقة بالشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمينات الإجتماعية، وخدمة الصحة الرقمية وهي خدمات متعلقة بالرعاية الصحية من الإسعاف إلى العلاج.

وخدمة السفر و الانتقال، وهي خدمات متعلقة بالسفر الداخلى والخارجى.