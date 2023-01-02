الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تعتمد 6 خطباء مكافأة جدد من خريجي المراكز الثقافية

الاوقاف
الاوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، 6 خطباء مكافأة جدد من خريجي المراكز الثقافية على بند التحسين.

وفي إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى، شهدت مجالس الإفتاء بالمساجد الكبرى إقبالا متميزًا، حيث واصل العلماء والأئمة المتميزين والواعظات المتميزات رسالتهم في الفتوى بالمساجد الكبرى بعد صلاة المغرب.

جدير بالذكر أن مجالس الإفتاء تراعي التيسير في الفتاوى وتيسير معرفة الأحكام من علماء متخصصين وأئمة وواعظات متميزات.

وفي إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير عالميًّا ، وفي سبيل التواصل المستمر مع موفديها بالخارج وإطلاعهم على كل جديد في مجال الخطاب الديني، فضلا عن إبراز أهم أنشطتهم، أطلقت وزارة الأوقاف في الأول من يناير 2023، أحدث صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم "موفدو الأوقاف المصرية"، وتعنى بالتواصل الدائم بين موفدي وزارة الأوقاف من الأئمة والقراء وبين وزارتهم، و إبراز ما يقومون به من أنشطة دعوية وتثقيفية في خدمة الفكر الوسطي، وتزويدهم بما قد يحتاجون إليه من برامج دعوية.

الأوقاف اعتماد 6خطباء جدد خريجي المراكز الثقافية

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وائل لطفي

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