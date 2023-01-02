ننشر لكم توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد، حيث أعلن وزير التربية والتعليم عن توزيع درجات الثانوية العامة 2023 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في نهاية نوفمبر الماضي لعرض مواصفات الورقة الامتحانية الصف الثالث الثانوي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي توزيع درجات الثانوية العامة 2023 .

توزيع درجات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد

حسب إعلان رضا حجازي وزير التربية والتعليم جاء توزيع درجات الثانوية العامة لأسئلة الاختيار من متعدد: أسئلة مخصص لها درجة واحدة، وأسئلة مخصص لها درجتان، وأخرى مخصص لها ( 6 ) درجات.

وبالنسبة للأسئلة المقالية لدرجات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية فتشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85% وأسئلة مقالية 15%، وسوف يشمل الامتحان 4 أسئلة مقالية تمثل درجتها 15% من الدرجة، منها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين سوف توزع على فروع المادة، وسوف تتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالا من القصة المقررة.

توزيع درجات اللغات الأجنبية الصف الثالث الثانوي

وجاء توزيع درجات اللغات الأجنبية الصف الثالث الثانوي في مواد (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية): تشتمل الأسئلة المقالية على عدد 2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، وتقيس هذه الأسئلة دراسة الطالب للقصة المقررة بأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأى الطالب، بالإضافة إلى سؤال للتعبير ( 4 درجات) حيث يكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكتروني (إيميل) يتراوح بين 150 إلى 250 كلمة، وذلك وفقا لطبيعة المادة ومحتوى كل لغة، ويكون اختيار الموضوع من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التي يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها، وتمتاز بعدم التحيز لأي فئة أو نوع أو ديانة، أما بالنسبة لأسئلة الترجمة سوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية.

وفيما يخص اللغات الأجنبية الثانية (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية، الصينية) تتضمن الأسئلة المقالية من الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات وهى كالتالي: سؤال إنتاج كتابة حيث يكتب الطالب من 25 إلى 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب مستخدما العناصر المعطاة في السؤال، وسؤال رسالة بريد إلكتروني (إيميل)، ويقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال، هذا في كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 إلى 100 كلمة ويقوم الطالب بالإجابة على ما يطلب منه من خلال هذا النص.

توزيع درجات الثانوية العامة للمواد العلمية

وجاء توزيع درجات الصف الثالث الثانوي للمواد العلمية (الفيزياء- الكيمياء-الأحياء-الجيولوجيا وعلوم البيئة) فتشمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85% ، والمقالية 15%، وكذلك بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ- الجغرافيا- علم النفس - الاجتماع- الفلسفة)، والرياضيات بفروعها المختلفة.

وبالنسبة للمواد العلمية (الفيزياء- الكيمياء-الأحياء-الجيولوجيا وعلوم البيئة) فتشمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85 % ، والمقالية 15 % ، وكذلك بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ- الجغرافيا- علم النفس - الاجتماع- الفلسفة)، والرياضيات بفروعها المختلفة.