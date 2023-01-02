تفاصيل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة، عن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمى تفاصيل الاستمارة حيث أعلنت عن تسجيل استمارات بيانات الطلاب للتقدم إلى لجان الامتحانات من خلال الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/

وشددت وزارة التربية والتعليم، على عدة أمور خاصة بتسجيل الاستمارة منها تدقيق الشعبة واللغة الثانية وكذلك الديانة قبل بدء طباعة الاستمارة، ومراجعة مواد التخصص في كل شعبة، والصورة المطبوعة بالاستمارة هي ذات الصورة التي سوف تقدم مع الاستمارة وتكون بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن يكون عنوان التلميذ المدون فى الاستمارة هو ذات العنوان المدون في بطاقته الشخصية وأن تكون كافة البيانات الخاصة بالتلميذ المدونة على الاستمارة سليمة بدون خطأ.

وقالت وزارة التربية والتعليم: “إذا وجد خطأ في بیانات الاستمارة الإلكترونية على التلميذ عدم طباعتها والتوجه للمدرسة على الفور".

وشددت على أن طباعة الاستمارة مسئولية التلميذ وولي أمره وإذا قد وجد خطأ عليه التوجه إلى حجرة الإرشاد التعليمي في المدرسة لتصحيح الخطأ بالموقع قبل الطباعة، ونبهت وزارة التربية والتعليم على أنه بدون تسجيل الاستمارة لن يستطيع الطالب الدخول للامتحان.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدة تفاصيل عن امتحانات الثانوية العامة 2023 منها مراعاة تناسب الوقت المخصص للإجابة على الأسئلة والمراجعة مع الفترة الزمنية المخصصة للامتحان والصياغة الدقيقة لأسئلة الاختيار من متعدد ووضوحها ودقتها مع وجود إجابة واحدة صحيحة من بين البدائل الأربعة للسؤال.

وقالت الوزارة: الأسئلة المقالية قصيرة ومحددة وواضحة والإجابة عليها قصيرة وسيتم إحالة أي جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، بالإضافة إلى إتاحة نموذج استرشادي كامل لامتحان الثانوية العامة على موقع الوزارة خلال النصف الثاني من العام الدراسي يحاكي امتحان آخر العام وإتاحة نموذج الإجابة وتنفيذ إجراءات صارمة لضمان نجاح منظومة الامتحانات بشكل كامل بما في ذلك منع الغش في اللجان.