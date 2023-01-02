الانتصار الأول لـ«طلعت يوسف».. إنبى يُغرق الاتحاد فى الإسكندرية

حقق فريق إنبي فوزا مهما على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم، الاثنين، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز.

سجل هدفي الفريق البترولي، أحمد أمين "قفه"، في الدقيقة الـ32، والتونسي رفيق كابو، في الدقيقة الـ67.

بينما جاء هدف الاتحاد الوحيد، عن طريق مابولولو في الدقيقة الـ85 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يرفع إنبي رصيده لـ10 نقاط، دفعته للتقدم إلى المركز الثاني عشر، تاركا منطقة الخطر، أما الاتحاد السكندري يظل كما هو عند 18 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب المسابقة.

ويعد هذا الفوز هو الأول لطلعت يوسف، على رأس القيادة الفنية لإنبي، الذي تولي المسئولية خلفا لـ أحمد عبدالمنعم "كشري"، بعد إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج.

وكانت مباراة اليوم، هي الثانية لطلعت مع الفريق البترولي، حيث استهل مسيرته مع إنبي، بالتعادل السلبي مع الداخلية دون أهداف في الجولة الماضية.

وكان الاتحاد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمرو خليل.

خط الدفاع: هشام صلاح وخالد صالح، وعبدالله نصيب والسيد سالم.

خط الوسط: مروان عطية وعبدالعزيز، خالد الغندور وأحمد عيد، إبراهيم حسن.

خط الهجوم: مابولولو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: فارس السيد محمد صالح، وناصر ناصر وفوزي الحناوي، وعبدالغني محمد وأموتو، ومورو وجافين، وصبري رحيل.

أما إنبي كان تشكيله التالي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البعلوطي.

خط الدفاع: أحمد عيد وخالد رضا، وأحمد خليل كالوشا ومحمد إسماعيل حامد.

خط الوسط: أحمد يوسف ومؤمن راضي، ومحمد حمدي ومصطفى دويدار، ورفيق كابو.

خط الهجوم: أحمد أمين قفه.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبيحة ومحمد إسماعيل، وأحمد العجوز وكريم الطيب، ومحمد عبدالعاطي وعبدالرحمن سمير، وجرجس مجدي وعبدالرحمن عماد، ومحمد ناصر.