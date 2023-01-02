الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان مواقع عمل مشروع القطار الكهربائي السريع

محافظ قنا
محافظ قنا

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع "أكتوبر /الأقصر / أسوان/ ابوسمبل الذي يبلغ طوله 1100 كم، وذلك في المسافة من مركز أبوتشت شمال محافظة قنا حتي طيبة بمحافظة الأقصر، رافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا. 

وقال محافظ قنا إن مشروع القطار الكهربائي السريع أحد أهم المشروعات العملاق التي نفذتها الدولة المصرية، خاصة أنه يعد بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات داخل مصر.

أضاف الداودي بأن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم لهذا المشروع القومي العملاق كونه أحد شرايين التنمية الذي يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية تسهم بدورها في تسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة، ومن ثم  دفع عجلة الاستثمار بمحافظات صعيد مصر.

وتمثل منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الاخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية وبالتالى ستسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت ،   من خلال شبكة القطار الكهربائى السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10آلاف كم.

اشرف الداودي أكتوبر الأقصر اسوان أكتوبر الأقصر أسوان ابوسمبل اقتصادي أكتوبر الاستثمار استمرت

رئيس التحرير

وائل لطفي

المتاجرون فى اللون الأسود

الأكثر قراءة

«سقط بهن الأسانسير».. إصابة 5 سيدات داخل أحد المستشفيات فى الطالبية

4.9 مليار دولار صادرات فى 2022.. أبرز إنجازات المنطقة الحرة بالإسكندرية

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

«الدستور» يكشف سر خناقة شيكابالا بعد مباراة الزمالك وأسوان

فلسفة حوارات وحيد حامد.. ما سر صنعة «الفلاح الفصيح»؟

تحفة WATCH IT.. أبطال وصنّاع «الباب الأخضر»: «هدية» لروح أسامة أنور عكاشة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

ماجد حبته

الاقتصاد المصرى.. وتقلبات الاقتصاد العالمى

عبدالوهاب داود

«الكلام» و«الحوار»

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

صور

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022