وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان مواقع عمل مشروع القطار الكهربائي السريع

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع "أكتوبر /الأقصر / أسوان/ ابوسمبل الذي يبلغ طوله 1100 كم، وذلك في المسافة من مركز أبوتشت شمال محافظة قنا حتي طيبة بمحافظة الأقصر، رافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا.

وقال محافظ قنا إن مشروع القطار الكهربائي السريع أحد أهم المشروعات العملاق التي نفذتها الدولة المصرية، خاصة أنه يعد بداية لمنظومة شبكة قطارات كهربائية سريعة ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات داخل مصر.

أضاف الداودي بأن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم لهذا المشروع القومي العملاق كونه أحد شرايين التنمية الذي يخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية تسهم بدورها في تسهيل حركة المواطنين وتنشيط حركة التجارة، ومن ثم دفع عجلة الاستثمار بمحافظات صعيد مصر.

وتمثل منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الاخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية وبالتالى ستسهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت ، من خلال شبكة القطار الكهربائى السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالى أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10آلاف كم.