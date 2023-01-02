الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الصور الأولى لحريق مول شهير بالتجمع الخامس

موقع الحريق
موقع الحريق

حصل "الدستور" على الصور الأولى من موقع حريق مول شهير بالتجمع الخامس والذى أسفر عن 16 حالة إصابة باختناق نتيجة الأدخنة. 

كشفت معاينة حريق مول بالتجمع، عن أن النيران بدأت فى بدروم المول بشارع التسعين الجنوبى نتيجة لماس كهربائى، وانتقلت 4 سيارات إطفاء إلى المكان، وتمت عملية الإخماد بالكامل، وتتم الآن عمليات تبريد الحريق منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وأضافت المعاينة، أن الحريق نتجت عنه إصابة 16 شخصا باختناق، وتم إسعافهم بمحيط الحريق، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة لكشف ملابساتها بعد الاستماع لأقوال شهود العيان، وتم انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع الحريق وتقدير الخسائر الناتجة عنه.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مول فى منطقة التجمع، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مول فى منطقة التجمع، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

موقع الحريق
موقع الحريق
موقع الحريق
موقع الحريق
موقع الحريق
موقع الحريق
موقع الحريق
موقع الحريق
موقع الحريق
موقع الحريق
حريق مول شهير التجمع الخامس الصور الأولى حريق حريق مول

رئيس التحرير

وائل لطفي

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