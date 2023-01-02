الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تموين الوادى الجديد: طرح سلع وخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين

السلع
السلع

 أكد وكيل وزارة التموين في الوادي الجديد، المهندس صلاح السيد، طرح السلع الأساسية والخضروات بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات المحافظ محمد الزملوط بتكثيف المتابعة والمرور على الأسواق؛ لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والممارسات الاحتكارية.

وأشار وكيل الوزارة، في بيان، اليوم الإثنين، إلى أنه تم طرح السلع والخضروات بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية بالمراكز ومتابعة حملات المرور والتفتيش على الأسواق والمخابز.

وأضاف أن الحملات التموينية مستمرة لحماية المستهلك وتشمل المرور على الأسواق والمخابز؛ للتأكد من توافر السلع والمنتجات بكميات كافية وصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في إطار خطة المحافظة لضبط الأسعار وإعلان أسعار السلع بالمحال التجارية أمام المستهلكين تطبيقا للقانون.

في سياق متصل، قال مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد الدكتور ناجي محمد عوض "إنه تم تنفيذ حملات بالأسواق في مدينة الخارجة لضبط جودة السلع الغذائية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة على المواطنين من خلال لجنة مشتركة بين الطب البيطري والصحة"، مشيرا إلى أنه تم المرور على محلات الجزارة والدواجن بمركز الخارجة، والتأكد من سلامة جميع المنتجات ذات الأصل الحيواني المعروضة للمواطنين.

وكان قد قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، إن إجمالي حصيلة توريد الأرز الشعير من المزارعين بلغ 92 ألفا و215 طنا و851 كيلوجراما، وذلك منذ بداية التوريد حتى الآن.

وأكد «دايرة»، في بيان، اليوم الإثنين، أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لأعمال توريد محصول الأرز بمختلف مواقع التجميع البالغ عددها 31 موقعا لحل أي مشكلات قد تواجه المزارعين أثناء عملية التوريد.

وأهاب وكيل الوزارة بجميع المزارعين بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية الخاصة بتنظيم تداول أرز الشعير وعدم تخزينه بغرض حجبه عن التداول واحتكاره، موضحا أن الممتنعين عن التوريد أو القائمين بتخزين أرز الشعير بأماكن غير معتمدة من قبل وزارة التموين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

وزارة التموين أسعار مخفضة السلع الأساسية المحافظ محمد الزملوط محاربة الغلاء الحملات التموينية

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