الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز المتوقع اليوم في الدوري المصري 2023

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، على إستاد "القاهرة الدولي"، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل مباراة الأهلي ضد بيراميدز المتوقع في الدوري المصري

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - محمد هاني.

خط وسط الملعب: عمرو السولية - أليو ديانج - برونو سافيو - كريم فؤاد - محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط وسط الملعب: بلاتيه توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: فخري لاكاي (أو فخر الدين بن يوسف).

ويتواجد فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، خلف غريمه الزمالك صاحب الصدارة بفارق الأهداف فقط.

بينما يتواجد فريق بيراميدز، تحت قيادة المدرب اليوناني تاكيس جونياس، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، خلف فيوتشر صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين.

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