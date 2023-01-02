ويلز البريطانية: كتاب الأمير هارى يركز على علاقته المتوترة مع وليام

قالت صحيفة ويلز البريطانية، إن كتاب الأمير هاري الجديد، يركز على أكثر لحظاته إثارة للجدل، وعلى علاقته المتوترة مع الأمير وليام، كما يقول المطلعون الذين قرأوا نسخًا مسبقة من الكتاب.

كشف التقرير أنه سيتم نشر مذكرات دوق ساسكس سبير في المتاجر في 10 يناير المقبل، ويُقال إن شقيقه سيتحمل العبء الأكبر من الانتقادات التي من المتوقع أن يوجهها هاري إلى العائلة المالكة، وأيضًا أن زوجة ويليام كيت أميرة ويلز ، كانت في مرمى النيران.

وصف ناشرو الكتاب سبير بأنه "منشور تاريخي مليء بالبصيرة والوحي والفحص الذاتي". يقولون إنه مكتوب "بأمانة شديدة ولا هوادة فيها".

وتشير الانطباعات الأولى لأولئك الذين حصلوا بالفعل على نسخة من الكتاب إلى أنه لن يكون هناك ذوبان في العلاقة الفاترة التي نشأت بين الأخوين.

وقال أحد المطلعين علي النسخة الأولى: بشكل عام أعتقد أن الكتاب سيكون أسوأ بالنسبة لهم مما تتوقع العائلة المالكة، فكل شيء مكشوف.

وأضاف"يخرج الكتاب من تشارلز أفضل مما كنت أتوقع ، لكنه صعب على ويليام على وجه الخصوص وحتى كيت تحصل على بعض الانتقادات، فهناك هذه التفاصيل الدقيقة، ووصف للقتال بين الاخوة، أنا شخصياً لا أستطيع أن أرى كيف سيتمكن هاري وويليام من التصالح بعد ذلك".

سيتبع الكتاب الفيلم الوثائقي لهاري وميغان علي نيتفليكس الشهر الماضي عندما إدعى الدوق أن شقيقه الأكبر صرخ وصرخ في وجهه خلال المناقشات حول رحيل ساسكس من المملكة المتحدة في عام 2020.

نيل غاردينر ، المساعد السابق لرئيسة وزراء حزب المحافظين في الثمانينيات مارجريت تاتشر ، وتنبأ أيضًا بقراءة غير مريحة لوليام، وكتب على تويتر: "مذكرات الأمير هاري ستكون بمثابة هجوم فظيع على شقيقه."



تم إدراج سبير في المرتبة الخامسة في مخططات مبيعات الكتب في أمازون بالمملكة المتحدة في يوم رأس السنة الجديدة بسبب الطلبات المسبقة، حيث اتفق هاري وميغان على صفقة بقيمة 16.5 مليون جنيه إسترليني من أربعة كتب مع Penguin Random House، مع تزايد التكهنات بأن الدوقة قد تكتب مذكراتها الخاصة أيضًا.