شبانة: كولر رفض ضم مشاريبوف للأهلى.. وهؤلاء يقتربون من الرحيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، رفض ضم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لاعب النصر السعودي الذي أصبح قريبا من الرحيل عن فريقه.

وقال شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: "كولر رفض ضم مشاريبوف بعدما تم عرضه عليه مؤخرا، وشاهد له عدة فيديوهات".

وأضاف: "هناك لاعبون قريبون من الرحيل عن الأهلي على سبيل الاعارة فقط وهم محمد محمود ومحمد مغربي وعبدالرحمن مانو وزياد طارق وحسام حسن ونبيل كوكا".

وواصل: "فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي لم ينسحب من مونديال الأندية كما يتردد، ولو انسحب من البطولة سيشارك صاحب المركز الثاني في بطولة أوقيانوسيا، وهو من دولة تاهيتي".