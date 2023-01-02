الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحرك برلماني حول زيادة الأسعار ومطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، غدا الثلاثاء،  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج، موجه إلى الدكتور مصطفى  مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بشأن الانفلات الكبير فى أسعار السلع المباعة للمواطنين، وضعف دور الوزارة والجهات التابعة لها فى تحقيق الرقابة الكافية وعدم قدرتها على ضبط الأسعار بالأسواق. 

وأوضح عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في أكثر من لقاء عن عظمة هذا الشعب في التضحية والفداء وتحمل نتيجة الإصلاحات الاقتصادية، وجاء دور الحكومة لحمايتهم من غلاء الأسعار غير المنطقي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن  طلب الإحاطة يتناول الزيادات غير المنطقية في أسعار بعض السلع الأساسية وغير الأساسية، والتى جاءت في وقت قصير، مما يحمل المواطن البسيط أعباء مالية كبيرة لا يستطيع تحملها. 

 وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة  إلى أن الزيادة غير المنطقية  لا تتناسب مع توابع  الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا ، مؤكدًا أن من بين التجار من استغل الظروف الراهنة، لتحقيق أرباح غير مشروعة  على حساب  المواطنين، وحمل  الجهات الرقابية مسئولية التلاعب بالمواطن في الأسعار، مؤكدًا أن غياب الرقابة على الأسعار المعلنة، وقلة منافذ البيع الحكومية والتي تقدم أسعارًا تنافسية بكافة المحافظات تسببت في جشع التجار ورفع الأسعار.

وطالب "سالم"، الجهات الرقابية بتكثيف الحملات ومتابعة أسعار السوق، والوقوف أمام كل من تسول له نفسه احتكار المنتجات وزيادة الأسعار، وكذلك التوسع في المنافذ الحكومية وتقديم منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن الحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق .

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