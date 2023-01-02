الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط إضافة المواليد للتموين عبر بوابة مصر الرقمية والأوراق المطلوبة للتقديم

بطاقة التموين
بطاقة التموين

بعد إتاحة وزارة التموين إضافة المواليد إلى بطاقة التموين زاد البحث بين الفئات المستفيدة عن رابط إضافة المواليد للتموين من خلال مواقع الإنترنت.

رابط إضافة المواليد للتموين

نعرض لكم في التقرير التالي رابط إضافة المواليد للتموين وخطوات الإضافة والشروط الواجب توفرها وكذلك الأوراق المطلوبة. 

يتم إضافة المواليد إلى بطاقة التموين بالدخول على رابط بوابة مصر الرقمية، والدخول على خدمات التموين، وهو الموجود في الرابط التالي: هنا.

ثم يتم اختيار خدمة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا، ثم  تسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة السر، ثم كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

كتابة الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين، ثم كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة)، ثم اختيار الصفة (ضم أبناء)، وفي النهاية يتم الضغط على كلمة إضافة.
 

الفئات المتاح لها إضافة  المواليد إلى بطاقة التموين 

إضافة المواليد لبطاقة التموين متاح لعدد من الفئات فقط وليس للجميع، وهم أصحاب معاش تكافل وكرامة، والمستفيدين بكارت الخدمات المتكاملة، وأصحاب معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد، وأبناء الأسر البديلة.
 

مديريات التموين ترسل طلبات إضافة المواليد إلى ديوان الوزارة لمراجعتها

رابط بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 وخطوات إضافة المواليد للفئات المستهدفة

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 

1- أقصى عدد لبطاقة التموين هو 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

2- يمكن للفرد إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن تكون البطاقة مسجلًا بها 3 أفراد فقط.

3- يكون المعاش منخفضًا إلى 2500 جنيه.
 

الأوراق المطلوبة من أجل إضافة المواليد لبطاقة التموين 


من يرغب في إضافة المواليد لبطاقته التموينية تجهيز الأوراق التالية من أجل التقديم: 

1- صورة البطاقة الشخصية للأرملة أو المطلقة على أن تكون البطاقة سارية.

2- صورة بطاقة التموين.

3- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

4- رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

5- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

6- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

7- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

8- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية - بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

9- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة - بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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لينك بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

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رابط إضافة المواليد لبطاقة التموين.. والمستندات المطلوبة

إضافة المواليد إلي بطاقة التموين إضافة المواليد المواليد لبطاقة التموين بطاقة التموين رابط إضافة المواليد للتموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

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